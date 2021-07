Podjetje Valve, ki stoji za vodilno spletno trgovino videoiger Steam, je v četrtek predstavilo svojo novo prenosno igralno konzolo steam deck. Ta v eni napravi vključuje strojno opremo za poganjanje iger, igralni plošček in zaslon, vse skupaj pa je dovolj kompaktno, da lahko napravo držite v rokah. Steam deck se seveda močno zgleduje po veleuspešni Nintendovi konzoli switch, a se od switcha razlikuje po tem, da je steam deck hkrati osebni računalnik oziroma PC.

Naprava izhodiščno poganja posebej za steam deck prilagojen Valvov operacijski sistem steamos, ki temelji na operacijskem sistemu linux. To nekoliko omejuje nabor iger, ki bodo izhodiščno delovale na novi konzoli. Igre bodo na konzoli delovale s pomočjo vmesnika Proton, ki skrbi za združljivost iger, ki so bile izdelane za operacijski sistem windows, z operacijskim sistemom linux. Trenutno to pomeni, da bi na novi konzoli ta hip delovalo vsega 7586 iger oziroma manj od 15 odstotkov vseh iger v spletni trgovini Steam. Pri Valvu sicer trdijo, da poskušajo zagotoviti podporo za več iger, predvsem strelskih iger, ki imajo zaradi preprečevanja goljufanja težave z združljivostjo z linuxi. Če bodo uspešni, bo seznam bogatejši za igre, kot so Destiny 2, Fortnite, Apex Legends, PUBG, Gears 5… Hkrati pa pri Valvu zagotavljajo, da je steam deck pravi PC in kot tak omogoča nastavitev drugih operacijskih sistemov. Ne le drugih različic linuxa, temveč tudi operacijskega sistema windows. S tem bi se konzoli potencialno odprl praktično ves nabor iger v trgovini Steam, možno pa bi jih bilo nalagati tudi iz drugih spletnih trgovin. Hkrati napravo lahko povežemo še z miško, tipkovnico in jo uporabljamo za vse, za kar uporabljamo osebne računalnike. Kako bo nastavitev oken dejansko delovala na steam decku, bo treba počakati na uradni izid in prve teste naprave.

Nekje med xbox one s in ps4

Steam deck je nekoliko večji in težji od switcha (669 gramov, 298 milimetrov širine, 117 milimetrov višine in 49 milimetrov debeline), poganja pa ga AMD-jev procesor z arhitekturo Zen 2 ter hitrostjo med 2,4 in 3,5 GHz. Za grafiko skrbi posebej izdelana AMD-jeva grafična kartica, ki bi se po zmogljivosti znala uvrščati nekje med xbox one s in ps4. Ob tem gre konzoli na roko nižja ločljivost. Zaslon LCD na dotik ima diagonalo 17,8 centimetra (7 palcev), ločljivost 1280x800 (16:10) in 60-herčno frekvenco osveževanja. Baterija ima zmogljivost 40 vatnih ur, kar naj bi zadoščalo za 2 do 8 ur igranja videoiger. Odvisno od zahtevnosti. Seveda premore tudi povezavo wifi, prek kabla usb-c pa je naprava povezljiva tudi z monitorji in televizorji.

Naprava premore stereo zvočnika, vhod za slušalke in povezljivost z brezžičnimi slušalkami. Steam deck premore dve »gobici« za nadzor smeri, dve sledilni ploščici, gumbe za nadzor smeri in štiri gumbe (ABXY) za ukaze, po dva gumba ob kotih zgornje stranice (r1, r2, l1, l2) ter še dodatna dva gumba na hrbtišču oziroma pod napravo (r4, r5, l4, l5). Konzola ima v najcenejši različici, ki stane 419 evrov, 64 GB (eMMC) prostora za shranjevanje, v najdražji, ki premore še prilagojeno steklo za manj odseva od zaslona ter stane 679 evrov, pa 512 GB (NVMe SSD). Za dodatno shranjevanje je mogoče napravo nadgraditi s spominsko kartico. Uradna prodaja konzole se začne decembra letos, s petkom pa so začeli sprejemati prednaročila.