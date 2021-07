Domača liga se začenja ne razvpito. Odmevnejših prestopov je bilo malo, kar pomeni, da lahko pričakujemo nadaljevanje lanskih praks, ko je vsakdo zmogel premagati vsakogar. Če kdo, se je okrepilo Celje, ki je ob Kevinu Žužku in Tamarju Svetlinu iz Domžal pripeljalo tudi Tjaša Begića iz Gorice, hočeš nočeš enega bolj vznemirljivih mladih igralcev pri nas. Če prištejemo Sikoška, ki je iz Domžal prestopil v Maribor, se obenem Domžale ne zdijo več tako močne, kot bi lahko bile. Čudi, da se nihče od samoimenovanih velikih ni podvizal za Žana Trontlja iz Brava, igralca z najboljšim predložkom v ligi. Pri Olimpiji so po enem letu slovenske usmeritve spet nazaj na starem načinu kadrovanja v regiji in doma. A prihod hitrega Aldairja Djala iz Tabora Sežana v ljubljanske vrste se zdi zanimiva poteza.

Ker je tekma med Domžalami in Olimpijo preložena, bomo v uvodnem vikendu deležni samo treh obračunov. Začelo se bo v Kidričevem, kjer Aluminij pričakuje Koper. Oskar Drobne, trener domačih, je z dosedanjim delom pridobil zaupanje tako ekipe kot javnosti. Aluminij je z njegovim posredovanjem lani ostal v ligi, čvrsto, borbeno, kompaktno pa so Drobnetu ljube usmeritve. Na drugi strani je na klop Kopra sedel Ljubljančan Zoran Zeljković, ki je svojega novega delodajalca s Krko skorajda presenetil v kvalifikacijah za uvrstitev v prvo ligo. Tudi Zeljković je trener, ki razume realni slovenski nogomet, zato bi bila osnovna stava v tem primeru manj od 2,5 gola skupno za kvoto 1,70. V drugi sobotni tekmi Mura, ki je skozi evropsko tekmovanje že ogreta, pričakuje oslabljeni Tabor. Kaj drugega kot zmaga domačih ne pride na misel. Tudi zmaga za več kot gol, za kar je kvota 2,50. V nedeljo popoldan pa se obeta prvi derbi Celje – Maribor. Maribor je nov za sedem igralcev, ekipa je izrazito mlada, v dobršni meri dograjena iz igralcev, ki so jih imeli Mariborčani na pridobivanju izkušenj v drugih klubih. Pripadnost in volja torej ne bi smeli biti problem, a točka bo za Maribor na gostovanju uspeh, enako velja za gostitelje. Torej stava na remi za kvoto 3,50, bržkone ob ne prevelikem številu golov. Bi pa 1,42 visok dvojni znak vseeno namenil domačim.