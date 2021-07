Točno 24 ur po velikem slavju na kraljevski etapi 108. dirke po Franciji je Tadej Pogačar (UAE Emirates) znova udaril. 18. etapa z dvema vzponoma ekstra kategorije je bila za Slovenca enostavno preveč mamljiva. Na Tourmalet je glavnina držala varno razdaljo pred ubežniki, na ciljni vzpon Luz Ardiden pa so znova udarili kolesarji UAE Emirates. V zadnjem kilometru obračun istih kolesarjev kot včeraj. Pogačar, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, izplen pa popolnoma enak. Tadej Pogačar je imel največ moči in prišel še do druge zmage zapored. »«To je neverjetno. Po včerajšnjem dnevu niti ne vem... Počutil sem se dobro in res sem zadovoljen z etapno zmago. Zame je to kot igra, že odkar sem se prvič usedel na kolo in uživam v tej igri,« je po prihodu v cilj dejal organizatorjem.

Mohorič napadel iz jeze Etapa se je silovito začela z napadom Slovenca Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorius), v begu pa se mu je pridružil še svetovni prvak Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep). Skupaj sta bežala 90 kilometrov, nato pa sta bila ujeta pred vrhom vzpona na sloviti Tourmalet. Mohorič je svojo napadalnost napovedal že pred začetkom etape, saj ga je močno razjezil včerajšnji obisk policije, ki mu je odvzel večerjo in masažo. Na Touru je namreč prišlo do nove špekulacije o zlorabi nedovoljenih poživil, v središču pa se je znašla celotna ekipa Bahrain-Victoriusa. »Od dvanajstega leta se ukvarjam s tem športom in niti enkrat nisem niti videl dopinga. Res mi je nepredstavljivo, da ljudje še vedno mislijo, da je kolesarstvo umazan šport,« je z jeznim glasom opisoval včerajšnje dogajanje v hotelu, kjer je spala ekipa. »V hotel je prišlo več kot 50 policistov. Počutiš se kot največji kriminalec. Kot da bi prišel neposredno iz Kolumbije s kovčkom kokaina,« je še dejal o nelagodni situaciji. »Še bolj bom odločen, da pokažem, kaj zmorem,« je zaključil. Mohorič je z begom uresničil svoje besede, a v boj za etapno zmago se ni mogel podati. Kdo ve, morda mu je energije zmanjkalo tudi zaradi tega, ker so mu policisti preprečili večerjo. Na vrhu Tourmaleta, najbolj standardnega vzpona na Touru, saj so se kolesarji nanj povzpeli že petinosemdesetič, je bil prvi Pierre Latour, a glavnina z rumeno majico ni bila daleč. Zato se je znova pravi spektakel odvil na ciljnem vzponu do smučarskega središča Luz Ardiden. Še drugi vzpon ekstra kategorije v istem dnevu.