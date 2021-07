»Zaprosili so za datoteke treningov kolesarjev, preverili avtobus in to je to. Obisk je trajal eno uro, na koncu so se zahvalili. Zakaj so nas obiskali, ne vemo, bomo pa to danes ugotovili prek odvetnikov,« je dejal Eržen, ki trdi, da ni nobenih razlogov, da ekipa ne bi nadaljevala dirke. Neimenovani vir je omenil, da se je v hotelu mudilo približno 50 policistov, ki jih niso zanimali kolesarji Movistarja, ti so prebivali v istem hotelu.

Francoska policija je pozneje potrdila, da je v ekipi Bahrain Victorious začela predhodno preiskavo zaradi domnevnih obtožb glede dopinga.

V izjavi tožilstva v Marseillu so prav tako potrdili, da so 3. julija začeli preiskavo ekipe Bahrain Victorious glede morebitnega »pridobivanja, prevoza, posedovanja in uvoza prepovedanih snovi ali metod«, poroča spletni kolesarski portal cyclingnews.com.

Preiskavo izvaja urad OCLAESP, pristojen za javno zdravje, s sedežem v Marseillu, kjer je preiskavo uradno odprl državni tožilec.

»S predhodno preiskavo se še naprej ugotavlja resničnost domnev glede kaznivih dejanj. Ta preiskava in izvedena akcija nikakor ne napovedujeta obstoja kaznivih dejanj. Kdor je osumljen ali preganjan, se šteje za nedolžnega, dokler se mu ne dokaže krivda,« so še zapisali v izjavi.

Kolesarji Bahraina, med drugim tudi zmagovalec sedme etape Matej Mohorič, v zadnjem času beležijo odlične rezultate, kar je za nekatere dvomljivce sumljivo. Prejšnji mesec so se v francoskem Le Parisienu pojavile dopinške obtožbe, sume, da si Bahrain-Victorius pomaga z nedovoljenimi sredstvi, pa je brez kakršnih koli dokazov izrazil tudi šef ene izmed konkurenčnih ekip.