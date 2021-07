(Nedeljski dnevnik) 40 let Triglavskega narodnega parka: Brez parka bi bila Trenta zgolj naselje vikendov

Sprašujete, kaj bi bilo, če ne bi bilo parka? Odkrito vam povem: zelo malo ljudi bi se v ponedeljek zjutraj zbudilo v Trenti. Tukaj bi bili večinoma vikendi, dobršen del doline bi bilo zaraščene, stvari bi šle podobno pot, kot gredo v nekaterih primerih zunaj parka, ko se je urejanje prostora prepustilo stihiji. In to bi se v Trenti še toliko bolj intenzivno dogajalo. Zelo dobro si znam predstavljati, kako bi bilo tukaj kup vikendov, ki bi bili avgusta zaprti in bi Trento spremenili v mrtvo zapuščeno dolino. Kajti kdor bi imel vikend v Trenti, bi ga imel tudi ob morju. O tem sem zelo prepričan,« je pred informacijskim središčem Triglavskega narodnega parka (TNP) razmišljal vodja središča Marko Pretner. Obiskali smo ga, ker edini narodni park v Sloveniji letos praznuje dve obletnici: 60 let od razglasitve Doline Triglavskih jezer za Triglavski narodni park in 40 let od ustanovitve parka, kot ga poznamo danes.”