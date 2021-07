Bralca z Jesenic, upokojenca, sta nas opozorila, da že drugo leto zapored fontana na Trgu Toneta Čufarja ob knjižnici, kinu, kavarni, restavraciji in nasproti gimnazije ne deluje. »Prav razočarana sva. Voda je pomenila osvežitev, tudi če si jo samo opazoval in poslušal s klopce ali s terase bližnje kavarne. In pravo veselje je bilo opazovati otroke, ki so se zabavali med vodnimi curki,« nam je pojasnila sogovornica. Z možem se namreč redno sprehajata po mestu in postanek za druženje z vrstniki naredita prav v kavarni na Čufarjevem trgu.

Ponovno bi morali prekopati trg Podobna vprašanja Jeseničanov, ki pogrešajo vodne curke fontane, ki je bila tako zanje kot za obiskovalce dolga leta prava atrakcija, smo zasledili tudi na družbenih omrežjih. Po odgovore smo se zato odpravili na občino, kjer so nam pojasnili razloge za zdajšnje mirovanje in tudi zgodovino nastanka fontane. »Vodomet je bil zgrajen leta 2003 v sklopu celostne ureditve trga. Za temeljito prenovo se je občina odločila zaradi neustreznega tampona iz žlindre, ki je z leti na tem mestu začela nabrekati, kar se je kazalo v razbrazdanem in nagubanem vrhnjem sloju. Celostna ureditev trga, vključno s komunalnimi vodi, je po razpoložljivih informacijah takrat stala okoli 40 milijonov tolarjev (približno 167.000 evrov), koliko je stal vodomet, pa žal nimamo podatka. Kot zanimivost – ta je bil zgrajen z donacijami jeseniških podjetij,« opisuje predstavnica občine za stike z javnostjo Ines Dvoršak, ki je podatke zbrala skupaj s sodelavci na občini. »Vodomet je deloval čez poletne mesece, vendar se je pred nekaj leti izkazalo, da pri njegovem delovanju prihaja do zelo velikih neupravičenih izgub vode, kar je posledica napak v sistemu delovanja vodometa, zato je letošnje poletje že drugo, ko se nismo odločili za njegov priklop. Da bi napako sanirali, bi morali razkopati velik del trga, česar pa vsaj v tem letu še ne načrtujemo. Odločitve za takšen poseg glede na potrebna finančna sredstva in upravičenost investicije v primerjavi z drugimi nujnejšimi potrebami zaenkrat še nismo sprejeli, bomo pa se o prihodnosti vodometa pogovarjali pri sprejemanju nadaljnjih proračunov občine Jesenice,« je še dodala Dvoršakova.

Trg kot posebnost zaslovel daleč naokrog Da gre za poseben trg s posebno vsebino, kadar fontana deluje, daje slutiti tudi njegova omemba med arhitekturnimi projekti programa Odprte hiše Slovenije, kjer so Čufarjev trg označili za »verjetno najpomembnejšo jeseniško urbano površino«. Poudarjajo, da gre za večnamensko površino, ki služi kot mestni trg ter koncertno in družabno prizorišče hkrati. »Osrednji del trga predstavlja vodni element, ki z računalniško krmiljenimi črpalkami in ventili ustvarja različne slike vodnih curkov. Uporaba cenejših materialov je nadgrajena z grafično podobo površine, ki jo je mogoče z barvanjem vsakih nekaj let osvežiti,« so še zapisali. Trg sta skupaj z ekipo ustvarjalcev zasnovala Matej Kučina iz biroja krajinske arhitekture Bruto in Marko Studen iz Scapelaba. Projekt so zasnovali leta 2001 in ga uresničili dve leti pozneje, ekipi pa je leta 2005 prinesel častno priznanje piranesi in nominacijo za Plečnikovo nagrado. Kot je za Dnevnik povedal Kučina, je razočaran, da so Jeseničani in obiskovalci ostali brez delujoče fontane, ki je ključna za celostno podobo Čufarjevega trga. Upa, da bodo na občini kljub vsemu našli sredstva, da bi njeno delovanje čim prej spet vzpostavili. Podobne želje imata tudi bralca, ki sta nas na to opozorila, kakor tudi številni Jeseničani, ki se pogosto znajdejo na Čufarjevem trgu.