Dnevni ritem, mir in tišino je v Zavetišču Gmajnice v tem tednu popestrilo 25 otrok, ki so imeli srečo, da se jim je uspelo prijaviti na enega od dveh terminov v sklopu aktivnih počitnic, ki jih je pred poletjem razpisal zavod Mladi zmaji. Kot je povedala zmajevka Petra Filipič, so oba termina zapolnili v štirih dneh. »Z zavetiščem smo prvič sodelovali pred pol leta, ko smo pripravili delavnice v manjšem obsegu. Zaradi izrednega zanimanja smo zato zgodbo, tudi na povabilo direktorice zavetišča Barbare Mihelič, poleti nadgradili s tedenskim taborom. Prvega končujemo v petek, veliko je tudi otrok, ki čakajo, da se kakšno mesto sprosti v avgustovskem terminu,« je povedala Filipičeva, ki ni skrivala navdušenja nad empatijo in odgovornostjo otrok, ki ju kažejo do živali. Poudarila je, da je namen tabora ozavestiti otroke in družbo o odgovornem ravnanju do živali.

Maček Leo in psička Zara Otroci, ki prihajajo iz ljubljanske regije, so že prvi dan stkali nova poznanstva, Tomaj Zore Čop in Val Peter Cocej pa sta sošolca že od prvega razreda in sta vesela, da bosta teden počitnic preživela skupaj. »V ponedeljek, ko so nam razkazali zavetišče, sem spoznal mačkona Lea. Ravno je prišel od veterinarja, ki ga je kastriral, in je pripravljen na posvojitev,« je med ogledom mačjih prostorov hitel pripovedovat Tomaj. Prav tako ne skriva želje, da bi Lea posvojil, čeprav starši, vsaj za zdaj, njegovo željo jemljejo z rezervo. »Na srečo imam podporo sestre, ki si sicer želi večjega psa. A kaj, ko živimo v stanovanju,« je že odgovorno razmišljal šestošolec. Tudi 14-letni Aleks Macur je povedal, da se je pravilno odločil, da teden dni preživi v družbi živali. Sam doma, kot pove, nima nobene živali, čeprav po tihem starše k nakupu ali posvojitvi psa nagovarja že tri leta. »V zavetišču je veliko več mačk kot psov, nekaj smo jih tudi imeli v naročju. Smo pa prvi dan iz recikliranih materialov izdelali nekaj igrač zanje, da bodo lažje počakale na posvojitelje, danes izdelujemo praskalnike, skupina deklet pa se je prijavila na likovno delavnico in bodo izdelale slike, ki bodo šle na licitacijo,« je povedal najstnik, ki se je kasneje pridružil crkljanju Zare, nekaj mesecev stare mešanke, ki močno spominja na haskija.