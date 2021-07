Žrtvena jagnjeta in grešni kozli

Ljudje smo smešni. Kljub razumu se včasih obnašamo nerazumno. Ljudje so zaradi stisk, povezanih z občutki nemoči, jeze, krivde, sramote in negotovosti, že od nekdaj žrtvovali živali, redkeje ljudi, za boljše skupno dobro. In kot je zapisano v Bibliji, so grehe skupnosti položili na hrbet grešnega kozla in ga izgnali v puščavo. Danes žrtvena jagnjeta in grešne kozle določamo simbolično. Nič krivemu posamezniku ali skupini naprtimo krivdo za našo stisko in jo z diskreditacijo potisnemo na družbeno obrobje. Samo zato, da bi si povrnili občutek udobja, po katerem hrepenimo.