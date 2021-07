Kolesarje je za uvod v odločilni teden dirke po Franciji pričakal pravi temperaturni šok. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar (UAE Emirates) je še na včerajšnji prosti dan razlagal, da mu dober spanec preprečujejo sončne opekline. Pretekli teden je bila v Franciji prava poletna pripeka, danes pa so Pogačar in vsi ostali najprej morali poskrbeti, da niso dobili ozeblin.

Etapa se je začela z dolgim in hitrim spustom, termometer pa je kazal man kot 10 stopinj Celzija, za nameček pa je še padal dež. Zaradi zdravja tekmovalcev so organizatorji pred kilometrom nič celo organizirali odmor za preoblačenje. Karavana je dobila dovoljenje, da si je ob startu nadela topla oblačila, tik pred začetkom pravega dirkanja, pa so se vsi ustavili in so se lahko preoblekli v tekmovalna oblačila. Po nekaj minutnem odmoru se je etapa le začela.

Številni kolesarji so se v hudem mrazu hitro želeli ogreti na delovno temperaturo, zato so poskušali z napadi. Tempo je bil visok in skoraj 70 kilometrov je trajalo, da se je oblikovala ubežna skupina, ki je bila po godu vsem. V tistem trenutku se je glavnina z rumeno majico »ustavila« in je v zmernem tempu odšla proti cilju. Tadej Pogačar je tako tudi ob uvodnem dnevu odločilnega tedna lahko pripisal kljukico, saj je ponovno brez večjega napora zadržal vso prednost v skupnem seštevku.

»Čeprav mogoče ni bilo videti, je za mano zelo naporen dan. Začeli smo v mrazu, dve uri zaradi boja za ubežno skupino leteli po cesti, sledilo je nekaj miru, na koncu pa je spet bilo nekaj ognjemeta. V zaključku sta poskušala napasti Wout Van Aert in Vingegaard, ni mi sicer jasno, zakaj. Nisem vedel, kaj počenjamo, a izpadlo je dobro, da smo si pred napornima etapama malo pretegnili noge. Se je pa še enkrat pokazalo, da tudi če je proga ravna kot palačinka, moraš biti pozoren. Sem le sledil kolesom, pri tem pa nisem vedel, zakaj gre,« je bil zaradi napada dva kilometra pred ciljem presenečen slovenski as.

V ubežni skupini je do odločilnega napada prišlo ob vznožju tretjega vzpona dneva na prelaz Portet-d'Aspet. Iz skupine se je odpeljal Avstrijec Patrik Konrad, ki je odlično v težkih razmerah odpeljal tudi zelo zahteven spust, ki je v preteklosti poskrbel že za številne hude padce. Do cilja je imel še 30 kilometrov, v katerih pa ni imel težav obraniti dobre minute prednosti. Razlika na cilju je znašal 45 sekund, saj je Avstrijec zadnje metre že spustil tempo in se je veselil velike zmage, svoje prve v profesionalni karieri. Avstrijcu sta se najbolj približala sprinterja, ki sta odlično opravila s hribovito etapo in si priborila veliko točk v boju za zeleno majico. Drugo mesto je zasedel sotekmovalec Mateja Mohoriča Italijan Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorius), tretji pa je bil sotekmovalec Luke Mezgeca Avstralec Michael Matthews (BikeExchange).

»Ponosen sem, ostal sem brez besed. To je moja prva zmaga na največjih dirkah, dosegel pa sem jo v dresu avstrijskega prvaka, tako da čas ne bi mogel biti boljši. Zmago posvečam družini, vsem, ki so verjeli vame, in pa seveda ekipi. Vedno so mi zaupali, govorili, da imam talent in noge za zmago na največjih dirkah. Zdaj sem se jim oddolžil za zaupanje,« je na cilju ponosno razlagal zmagovalec, ki je v preteklosti na Touru z begom poskusil že večkrat, bil dvakrat tudi drugi, zdaj pa mu je končno uspelo tudi zmagati.

»Na letošnji dirki sem bil že trikrat v begu, a vedno sem predolgo časa čakal na zadnji napad. Potem ko sta Mohorič in Bauke Mollema dokazala, da je lahko tudi dolg samostojen napad uspešen, sem tokrat tudi sam poskusil. Noge so me poslušale, nisem pa se želel veseliti prehitro. O tem, da bom zmagal, sem bil dokončno prepričan šele 500 metrov pred ciljem, ko me je prehitel ekipni avtomobil,« je še dejal Avstrijec.