Kaj smo se spet naučili na Euru

Italija, Anglija, Francija, Ukrajina, Avstrija, Turčija, Belgija… Pravkar končano evropsko prvenstvo je spet pokazalo, da je skoraj pravilo, da mora biti selektor bivši vrhunski nogometaš. V atomskem finalu, kjer je bila Italija po enajstmetrovkah boljša od Anglije, je domačo reprezentanco vodil domači Gareth Southgate, bivši nogometaš Crystal Palacea, Aston Ville in Middlesbrougha ter od leta 1995 do 2004 član angleške reprezentance kar na 57 tekmah. Selektor briljantnih Italijanov je bil Roberto Mancini (soigralec našega najuspešnejšega selektorja v zlati generaciji pri genovski Sampdorii). Mancini je v svoji karieri igral še za Bologno, Lazio, nekaj malega na Otoku, hkrati pa je zbral še 36 nastopov za reprezentanco Italije in skupaj dosegel kakšnih 170 golov. Pravi nogometaš, ni kaj.