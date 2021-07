Prebivalci občine Medvode so v participativnem proračunu, ki ga letos izvajajo prvič, izbrali projekte, ki naj bi jih izvedli do konca prihodnjega leta. Glasovali so o 74 projektih na 11 območjih in jih na koncu med 160 predlogi izglasovali 32. Za participativni proračun bo občina v proračunu za letošnje in prihodnje leto namenila 300.000 evrov. Za zdaj so razporedili 283.300 evrov. Nerazporejena sredstva bodo namenili za najvišje uvrščene projekte med tistimi, ki niso bili izbrani.

Podpovprečni znesek Glasovanja se je udeležilo 1648 občank in občanov, kar znaša 11,94 odstotka glasovalnih upravičencev. Po besedah strokovnjaka za participativni proračun Matica Primca je to nadpovprečna udeležba, še posebej glede na to, da gre za prvo izvedbo. »Govoril sem z nevladniki, ki so koordinirali skupno aplikacijo. Pohvalili so delo komisije, ki je pregledovala predloge. Bila je proaktivna in je veliko komunicirala z občani. Občani so se zelo aktivirali, na kar kaže število predlogov. Približno en predlog na sto prebivalcev je več od povprečja na ravni države,« je dejal Primc in dodal, da je znesek, ki ga je občina dala na voljo, malo pod povprečjem. Tristo tisoč evrov bodo namreč namenili v dveh proračunskih letih. Primc dodaja, da v primeru, ko je strošek na koncu višji od predvidenega, mora občina določeni projekt vseeno izvesti, kajti pravi, da ob morebitni napačni oceni stroškov občani ne smejo biti kaznovani za napako občine. Dodaja, da z izvedbo sicer večinoma ni težav, kajti več kot 90 odstotkov projektov občine izpeljejo do konca. Glasovanje je potekalo na območjih Polhograjci 1 (trije izbrani projekti), Polhograjci 2 (štirje izbrani projekti), KS Medvode center (trije izbrani projekti), Preska (trije izbrani projekti), KS Pirniče (šest izbranih projektov), KS Zbilje (dva izbrana projekta), KS Smlednik (štirje izbrani projekti), KS Sora (trije izbrani projekti), KS Senica (en izbran projekt), KS Seničica - Golo Brdo (dva izbrana projekta), KS Vaše - Goričane (en izbran projekt). Vrednost projektov se giblje od 3000 do 20.000 evrov. Najvišjo vrednost dosegajo trije projekti.