Nočni polet je bil miren do nekaj minut pred pristankom, ko je na letalu izbruhnila zmešnjava. Potniki so slišali kričanje in razbijanje, nakar jim je pilot sporočil, da imajo težavo.

Ko so zapuščali letalo, so šli potniki mimo oblepljene ženske, ki jih je zmerjala tudi skozi lepilni trak, medtem ko se je posadka od njih poslavljala in se zahvaljevala za zaupanje.

Neimenovano žensko so potem takoj prepeljali v bolnišnico na pregled. Kot kaže, je ženska pred pristankom začutila potrebo, da nemudoma zapusti letalo.

Šla je od vrat do vrat in razbijala ter se drla, da hoče, da takoj iz letala. Ko jo je posadka skušala pomiriti, je ugriznila eno od stevardes, nakar so jo oblepili in posadili na sedež do pristanka.

Družba American Airlines je sporočila še, da so jo dali na seznam oseb, za katere velja prepoved letenja.