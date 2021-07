Nogomet je globalni šport, v zadnjih desetletjih pa se je zvrstilo več nogometašev, pred katerimi je treba dati kapo dol. O tem, kdo je najboljši, se seveda krešejo mnenja, a za Severne Makedonce dvoma ni, to je Goran Pandev. Pri 37 letih ima status božanstva, med legende pa se je vpisal že dolgo tega. Nič čudnega, ko pa je v reprezentančnem dresu odigral 122 tekem, na katerih je dosegel 38 golov. Nazadnje se je med strelce vpisal nedavno na tekmi evropskega prvenstva proti Avstriji, ko je postal drugi najstarejši strelec vseh časov (za Ivico Vastićem), tekma proti Nizozemski 21. junija pa je bila njegova zadnja, saj je napovedal reprezentančno upokojitev.

Po njegovih žilah teče tudi italijanska kri, saj v Italiji igra nogomet zadnjih 20 let, le leta 2014 ga je pot na kratko ponesla v Turčijo, a je v dresu Galatasaraya odigral le štiri tekme. Najboljše predstave je pokazal v dresu Lazia, ko je na 159 tekmah zabil 48 golov, od leta 2015 pa je njegov delodajalec Genoa. Vrhunec klubske kariere je sicer doživel leta 2010, ko je v dresu Interja pod vodstvom Joseja Mourinha postal državni, pokalni in evropski prvak.

V Strumici rojeni napadalec je slovo od reprezentančnega nogometa napovedal že leta 2014, a ga je novi selektor Igor Angelovski prepričal, da reprezentančnih kopačk ne obesi na klin. Odločitve ni obžaloval, saj je Severno Makedonijo po zmagah nad Gruzijo v dodatnih kvalifikacijah prvič popeljal na veliko tekmovanje. »Gol, ki sem ga zabil Gruziji, je moj najljubši,« se mu je smejalo. Da je Severna Makedonija zaigrala na evropskem prvenstvu, je svojevrsten čudež, saj je na svetovni lestvici še leta 2016 zasedala skromno 162. mesto. Pet let kasneje jih je pridobila 100. Pandev je hiter, kreativen in tehnično podkovan nogometaš, v napadu pa lahko igra na več položajih. V reprezentanci je več tekem izgubil kot pa zmagal, v njegovih 20 letih se je zvrstilo kar 14 selektorjev. »Da smo se uvrstili na evropsko prvenstvo, je uresničenje mojih sanj. Želel sem pomagati mladim fantom, ki so si ta uspeh zaslužili,« je dejal po zgodovinskem uspehu, v mislih pa je imel predvsem vzhajajoče zvezde makedonskega nogometa, Ezgjana Alioskega, ki igra za Leeds, Eljifa Elmasa, vezista Napolija, in napadalca Mallorce Aleksandra Trajkovskega.

Težava so stadioni, ki razpadajo

»Za nami so težki časi, saj se z nogometom ni delalo načrtno. Po prihodu Angelovskega se je vse spremenilo na bolje. Čaka nas še veliko dela, saj je treba izboljšati delo z mladimi, velika težava so tudi stadioni, ki razpadajo, zato so pogoji za vadbo slabi,« vidi eno najvišjih ovir. Zveza namreč klubskemu nogometu ne namenja veliko denarja, tudi po uvrstitvi na evropsko prvenstvo, ko je v blagajno zveze kapnilo več milijonov evrov, se ni veliko spremenilo. »Denar bi morali nameniti posodobitvi infrastrukture, nakupu opreme. Brez dobrega dela z mladimi namreč ne bo napredka,« je kritičen. Mnogi ga zato vidijo na čelu zveze, a pravi, da za to še ni čas.

Makedonski nogometaš leta je postal v letih 2004, 2006, 2007, 2008 in 2010, predsednik države pa mu je leta 2009 za vse športne dosežke ter prispevek k razvoju in popularizaciji nogometa podelil kolajno za zasluge narodu. Kako se bo reprezentanca znašla brez njegove pomoči, bo pokazal čas, verjetno največji skalp pa so Severni Makedonci 31. marca letos vzeli Nemčiji, ko so jo v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 v Duisburgu presenetljivo premagali z 2:1. To je bil prvi poraz Elfa v kvalifikacijah za SP v zadnjih 20 letih! »Po pravici povedano smo bili pred tekmo prestrašeni, saj nihče ni verjel v uspeh. Naš cilj je bil odigrati 0:0. Nato pa se nam je ponudila priložnost in zgrabili smo jo z obema rokama,« se spominja Pandev, ki je zabil gol za vodstvo z 1:0. Kako dolgo bo še igral nogomet na najvišji ravni, ne ve, a se v Genovi odlično počuti, je pa zaradi starosti njegova tržna vrednost zgolj 500.000 evrov. Na vrhuncu kariere leta 2008 je bila kar 18 milijonov.