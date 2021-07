15. etapa na 108. dirki po Franciji je postregla s štirimi kategoriziranimi vzponi, kar tremi prve kategorije. Kolesarje je čakala tudi najvišja točka letošnjega Toura, ko so se povzpeli na prelaz Port d'Envalira. Povzpeli so se vse do 2408 metrov nadmorske višine, na tej točki pa so kolesarji tudi prvič zapustili Francijo, saj se je etapa končala v žepni državici Andora.

Port d'Envalira je bil predzadnji vzpon dneva, ko je z napadi na Tadeja Pogačarja začela ekipa Ineosa Grandaiersa. Slovenec je ostal brez pomočnikov, a je brez težav sledil močnemu tempu britanske ekipe. Vse skupaj se je dogajalo dobrih pet minut za čelom dirke, kjer so med seboj obračunaval ubežniki.

Ob začetku zadnjega vzpona na Col de Beixalis sta se v ospredju odpeljala Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki ima tudi nekaj slovenskih korenin, in Španec Alejandro Valverde (Movistar). Več moči je imel Američan, ki si je privozil 25 sekund prednost, ki jih je brez težav zadržal na 20-kilometrskem spustu do cilja. Izkušeni Španec je na cilju zasedel drugo mesto, kar se je zgodilo že 96 v njegovi karieri. Američan je prišel do svoje prve zmage na Touru in posledično do največjega uspeha v karieri.

»To je neverjetno, nimam besed. Če sem iskren, že vso dirko trpim. Nisem bil prepričan, ali imam še dovolj moči v nogah. Danes sem vedel, da se bo etapa končala blizu mojega doma, zato sem bil dodatno motiviran. Noge so bile dobre, zelo sem vesel. Na zadnjem vzponu so me spodbujali punca in njena družina, zato bi izkoristil še to priložnost in pozdravil starša, ki sta doma,« je bil po veliki etapni zmagi do ušes nasmejan Kuss.

Tudi v glavnini je bilo dogajanje pestro, vsi so tudi na zadnjem vzponu preizkušali počutje Tadeja Pogačarja. Prvi je z napadom poskusil Richard Carapaz, a Slovenec ni imel težav z odgovorom. Po krajšem premoru je udaril Danec Jonas Vingegaard, a tudi ta napad je 22-letnik brez težav odbil. Kaj kmalu so vsi kapetani ugotovili, da danes Slovenca ne bodo strli in nato so se skupaj odpravili proti cilju, kamor so prišli z zaostankom 4 minut in 51 sekund.