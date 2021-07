Večji OLED zaslon tako zamenjal zdajšnji šestpalčni LCD zaslon. Zaslon z organskimi svetlečimi diodami (OLED) bo omogočal bogatejši prikaz barv in ostrejši kontrast, je zapisano na spletni strani družbe Nintendo.

OLED verzija Nintendo Switcha bo imela tudi večjo kapaciteto trdega diska. Ta bo po novem znašal 64 gigabajtov, namesto trenutnih 32 gigabajtov.

Prav tako bo imela nova igralna konzola vgrajene izboljšane zvočnike in ethernet vhod.

Predsednik Nintedno of America Doug Bowser je novo verzijo Switcha označil za »odlično možnost za igralce, ki želijo doživeti nov barvit zaslon med igranjem v ročnem in namiznem načinu«.

Posebnost igralne konzole Nintendo Switch je namreč v tem, da se jo lahko uporablja na tri različne načine: kot ročno napravo, kot namizno napravo, lahko pa je vklopljen v posebno postajo, ki omogoča igranje igre na TV zaslonih.

S tem novim modelom bodo kupci imeli na razpolago več opcij pri izbiri sistema, ki najbolje ustreza igralni izkušnji, ki si jo želijo, je dodal Bowser.

Nintendo Switch je prvotno izšel leta 2017, velik skok v priljubljenosti pa je doživel v času pandemije covida-19. Switch je bil tako lani najbolje prodajana igralna konzola v ZDA. Omogoča igranje iger iz priljubljenih serij, kot so Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Pokemon in Animal Crossing.