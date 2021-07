Umrl nekdanji predsednik Fis Gian Franco Kasper

Umrl je nekdanji predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Gian Franco Kasper, je sporočila krovna zveza. V Fisu je deloval 46 let, od tega 23 kot predsednik, ko ga je na 52. skupščini 4. junija nasledil Johan Eliasch. Sedeminsedemdesetletnega Kasperja so v bolnišnico sprejeli le nekaj dni pred volilnim kongresom in je tam ostal do smrti.