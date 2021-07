Kot so sporočili iz Radgonskih goric, gre za prestižno priznanje, saj lahko platinasto medaljo dobijo le vina, ki so že imela zlata priznanja in so tako prešla še v drugi krog ocenjevanja, v katerem so izbrani najboljši med že tako najbolje ocenjenimi izdelki.

Enologinja Radgonskih goric Klavdija Topolovec Špur ob nagradah pravi, da pomenijo potrditev trdega in kakovostnega dela, s katerim nadgrajujejo znanje, pridobljeno od generacije, ki jim je zaupala zahtevno in odgovorno nalogo - šolanje penine.

Letos so ocenili rekordnih 18.093 vin iz 56 držav, 170 vinskih kritikov je podelilo 179 platinastih, 5607 srebrnih in 8332 bronastih medalj. Skoraj od začetka na Decanterjevem tekmovanju sodelujejo slovenski vinarji, letos so dobili 108 bronastih, 50 srebrnih, šest zlatih in dve platinasti medalji.