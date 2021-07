Čaka nas slastni finale. Angleži proti Italijanom. Nogomet se je v zadnjih tridesetih ali štiridesetih letih poenotil, a še vedno lahko govorimo, da se soočata predstavnika dveh najbolj različnih si evropskih nogometnih paradigem. Na eni strani Angleži, ki še pred par desetletji na kolektivni ravni niso zmogli dojeti, da je podaja nazaj lahko učinkovitejša od podaje naprej, ter na drugi strani Italijani, ki so vedno igrali šahovsko strateški nogomet s karseda veliko varovalk. V dvobojih z Anglijo so na velikih tekmovanjih praviloma zmagovali. Zadnja angleška zmaga v resni tekmi je iz leta 1977 iz kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1978, sicer so pa Angleži proti Italiji skupaj zmagali osemkrat, osemkrat remizirali in enajstkrat zgubili. A tokratna inačica Anglije je bolj italijanska kot kdaj koli. Obrambno delujejo odlično, a tudi Italijane na drugi strani krasi tovarištvo, medsebojno pomaganje ter tradicionalna taktičnost. Logično, da se obče ne pričakuje veliko golov. Na manj od treh golov skupno je domača stavniška kvota zgolj 1.50, kvota 3.00 na remi, pa navaja, da je neodločen rezultat obče pričakovani izid. A če hočejo Italijani biti prvaki, morajo zmagati v rednem delu. Proti Španiji je Italija v podaljšku energetsko padla in v primeru podaljškov se zdijo Angleži v prednosti. Ne gre pa pozabiti še na polnočni posladek, na finale južnoameriškega prvenstva med Argentino in Brazilijo, v katerem bi Lionel Messi končno lahko dočakal reprezentančno uteho. A tudi v tem primeru bržkone šele po podaljških.