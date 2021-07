Vsi razen Slovenije in San Marina

Na vsako parno leto se ljubitelji nogometa v Sloveniji ukvarjajo z istim pojavom. Medtem ko veliki narodi še nastopajo v zadnjem delu svetovnih ali evropskih prvenstev, so naši nogometaši obsojeni na kvalifikacije v začetnem delu evropskih klubskih tekmovanj. Slovenija, Armenija, Albanija, Severna Makedonija, San Marino, Luksemburg in še nekaj obrobnih držav se pomeri v tekmah na izločanje, ki na koncu tako ali tako ne bodo nič pomenile, saj bodo najkasneje po krogu ali dveh izpadli tudi boljši med njimi. Veliki pa so tako ali tako neposredno uvrščeni v finalne oziroma skupinske dele tekmovanj, ki se bodo zgodili, ko bo poletna vročina popustila in bodo pogoji za delo dovolj dobri tudi za klube, ki svojo vrednost merijo v milijardah evrov.