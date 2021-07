Kraljestvo gob: Najbolj frajerski organizmi

V lužah in mlakah, na oceanskih tleh, v vinskih in pivskih kleteh. Na policah s siri ali onih z zelenjavo. V kozarcu vode, žlici jogurta, vdihu zraka. Med razpokami betona, pod koreninami in kamni. Naš svet je (od puščav do pragozdov) prežet z organizmi iz gobjega kraljestva.