Generacijski problem na stanovanjskem trgu

V Sloveniji tako kot v drugih tranzicijskih državah predvsem mlajša generacija vse težje pride do primernega stanovanja. Podatki kažejo, da tudi zato skoraj 40 odstotkov posameznikov, starih od 25 do 34 let, še vedno živi s starši, kar je skoraj deset odstotnih točk nad evropskim povprečjem. Najemnih stanovanj je predvsem v Ljubljani premalo in so zato draga, nakup stanovanja pa za posameznike s povprečnimi dohodki pomeni velik izziv. Izkušnje držav, ki so nam lahko na tem področju zgled, kažejo, da bi vse napore morali usmeriti v gradnjo dostopnih javnih najemnih stanovanj.