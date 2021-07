OI, ki so jih lani zaradi pandemije covida-19 prvič v zgodovini prestavili za leto dni, bodo tudi prvič potekale pred praznimi tribunami. Zaenkrat kaže, da bi jih bilo nekaj le na redkih tekmah izven metropolitanskega dela Tokia.

Vlada je namreč v četrtek v olimpijskem mestu Tokiu uvedla izredne razmere, ki bodo začele veljati v ponedeljek, 12. julija, in bodo predvidoma trajale do 22. avgusta. Zato je organizacijski odbor sklenil, da na OI ne bo domačih gledalcev. Odločitev, da jih ne bo zven japonskih meja, so lokalni organizatorji sporočili že 20. marca.

Zelo okrnjena je tudi pot olimpijskega ognja. Prvotni načrt je bil, da bo več kot 100 tekačev v petek prineslo baklo skozi okrožje Setagaya in tri v zahodnem predmestju Tokia. Namesto tega tekači sodelujejo na slovesnosti brez gledalcev v vasi Machida.

Od začetka konec marca je bilo na poti skozi 47 prefektur otoškega kraljestva na številnih območjih države že prepovedano zbiranje na ulicah, kot bo tudi v Tokiu. To potovanje naj bi poskrbelo za navdušenje med prebivalci za OI, a je učinek, za katerega so se japonski olimpijski organizatorji nadejali, nasproten. Večina prebivalstva je proti izvedbi iger.