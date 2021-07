Zavirškov zagovor izvedenca za požare ni prepričal

Na sojenju Martinu Zaviršku, ki naj bi avgusta lani v Mali Račni zažgal ženo Natašo, so zaslišali izvedenca za sodno medicino in za požare. Franc Sablič je skeptičen do obtoženčevega opisa, kaj se je dogajalo v zadnjih trenutkih pred tragedijo.