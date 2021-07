Kitaro so na odru nazadnje uporabili 20. septembra 1979 v dvorani Palladium v New Yorku. Razočaran zaradi togega občinstva jo je Simonon dvignil v zrak kot sekiro, obrnil hrbet pevcu Joeju Strummerju in z njo udaril ob tla. Dogodek bi verjetno odšel v pozabo, če ga manj kot šest metrov stran ne bi zabeležila fotografinja Pennie Smith s svojim 35-milimetrskim fotoaparatom Pentax.

Nastalo fotografijo je Strummer izbral za naslovnico albuma The Clash London Calling iz leta 1979, enega najvplivnejših albumov vseh časov. Revija Q jo je kasneje imenovala za najboljšo rock and roll fotografijo vseh časov, ovitek albuma pa je ocenila kot devetega najboljšega vseh časov.

Pennie Smith se je spomnila, da je bil Simonon med koncertom "resnično slabe volje". Ta pa je pozneje dejal, da je šlo za čustveni odziv na občinstvo, ki sedi na svojih sedežih in se ne premika.

Kitaro so v muzeju že prikazali na razstavi, ki so jo med novembrom 2019 in septembrom lani posvetili skupini in omenjenemu albumu, vendar pa so bile možnosti za ogled zaradi pandemije omejene.