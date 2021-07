Domingo se na Ljubljana Festival vrača po letu 2019, ko se je slovenskemu občinstvu predstavil v dirigentski vlogi z eno največjih glasbenih umetnin, Verdijevim Rekviemom. Prvič pa se je v Ljubljani predstavil leto pred tem, ko je na predvečer 77. rojstnega dne v dodobra napolnjeni športni dvorani Stožice odpel pretežno italijanske operne napeve, španske zarzuele in nekaj prepoznavnih pesmi.

Tokrat je na repertoar uvrstil arije za baritonske vloge iz pretežno italijanske operne tradicije in špansko zvrst zarzuelo, napovedujejo na Festivalu Ljubljana.

Na odru se mu bosta pridružili sopranistki Saioa Hernandez iz Madrida in Sabina Cvilak iz Maribora. Prva je zaslovela po debutu v milanski Scali in londonski Kraljevi operni hiši, druga je nekdanja članica dunajske Državne opere. Leta 2007 je prav na Domingovo povabilo debutirala v operni hiši v Washingtonu, temu pa so sledila povabila na številne operne in koncertne odre po svetu.

Radijske simfonike bo vodil španski dirigent Jordi Bernacer, ki se je med drugim izpopolnjeval kot asistent Lorina Maazela in Zubina Mehte.