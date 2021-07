Kaj je tisto, kar ustvarja prostor in njegovo atmosfero, da se v njem počutimo dobro ali slabo? Zelo veliko stvari, saj gre za preplet arhitekture, notranjega oblikovanja in oblikovanja predmetov, za svetlobo, barve, teksture, materiale, ki nas spremljajo v vsakodnevnem življenju. Kustosinje Maja Vardjan, Cvetka Požar in Katjuša Kranjc so dve leti raziskovale 90-letno obdobje, v katerem se je pri nas razvijal interier kot disciplina, ki združuje vrsto praks, ki sodoločajo naše načine bivanja. Rezultat je razstava Svet znotraj (Oblikovanje modernih interierjev, 1930–danes), ki jo bodo nocoj odprli v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Interier je integralni del arhitekture, ni le opremljanje prostorov, ampak že del projektiranja, četudi so v preteklosti in še danes arhitekti zelo malo govorili o njem, opozarja Maja Vardjan in dodaja: »Pri nas poklica interierista, ki bi bil strokovno uveljavljen, sploh nimamo. Tudi to je bil naš vzgib za razstavo, saj interier ni le samoumeven zaprt prostor, ampak tudi odnos med zunaj in znotraj, odnos do mesta, odnos do telesa, je celostno okolje, vzdušje, katerega bistvena značilnost je minevanje, fluidnost skozi čas, nekaj, kar se nenehno spreminja z nami.« Razstava je tako zasnovana skozi pet tem: nove kulture bivanja, telo in prostor, zunaj/znotraj, celostno okolje in fluidnost.

Začetki v tridesetih letih

Segment Nove kulture bivanja tako govori o dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja, ko so se pri nas pojavili prvi razmisleki arhitektov o interierju in o tem, kako vpliva na naš način bivanja. Leta 1931 so slovenski arhitekti ustanovili revijo Arhitektura in ker so bili dobro seznanjeni z modernističnimi tendencami drugod po Evropi, so predvsem s pisanjem to področje vzpostavili tudi pri nas. »Realizacij pa žal ni bilo veliko; kljub temu pa so v tem obdobju začele nastajati prve modernistične vile,« pojasnjuje Cvetka Požar. »Privoščili so si jih lahko bogati meščani in večinoma so ohranjene do danes, interierjev pa, kolikor smo lahko izvedele, ni več, žal pogosto ne preživijo, oprema se obrabi, zamenja.«

»Za nas je bila,« pravi Katjuša Kranjc, »to skoraj travmatična izkušnja: ko smo odšle na lokacije in ugotovile, kako izredno malo je ohranjenega.« Še največ se je ohranilo po kulturnih institucijah, delavskih domovih, muzejih… »Za to dediščino nihče ne skrbi, odločanje o prenovah javnih prostorov je prepuščeno upravam, šolam, in tako izginjajo ureditve in oprema, ker njihove vrednosti odgovorni v teh institucijah ne prepoznajo in ker pri prenovah ne sodelujejo strokovnjaki, ampak pogosto kar zaposleni in obrtniki, odgovorni za vzdrževanje. Interierist namreč pri nas ne potrebuje licence, niti arhitekt mu ni treba biti, to lahko počne skoraj vsakdo in zato prihaja do uničenj. Tak je tudi primer Ravnikarjeve arhitekture Olo Kranj, kjer so na hodnike namestili stropove armstrong in zamenjali pohištvo.«