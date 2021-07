V vsej svoji zgodovini je Planinska založba izdala številna dela, svojo prepoznavnost je širila predvsem z vodniki in učbeniki. V to smer je šla tudi letos in tako bo nadaljevala. Lani je na področju vodnikov zastavila nov program. »V preteklosti smo v okviru založbe izdali celo vrsto enciklopedičnih vodnikov po posameznih območjih, vendar teh gorniške založbe v Evropi praktično ne izdajajo več. Temu sledimo tudi pri nas,« je urednik Planinske založbe PZS Vladimir Habjan predstavil dolgoročni načrt, ki sicer temelji na enciklopedičnih izdajah, vendar bodo posamična območja v publikacijah predstavili z izbirnimi vodniki.

Vsako leto več »novih« planincev »Enciklopedični vodniki opisujejo prav vse pristope določenega območja, a so brez fotografij, izbirni pa poudarjajo najlepše ture območja in imajo boljšo slikovno opremo. Eden od slednjih je denimo vodnik Najvišji vrhovi evropskih držav. Letos prihaja na trg nov izbirni vodnik po vzhodnem delu Julijskih Alp (vzhodno od Soče in Pišnice). V prihodnjih letih načrtujemo še več tovrstnih vodnikov,« je povedal Habjan in posebej omenil še planinsko-zgodovinski vodnik Meja na razvodnici, delo prekaljenega planinskega publicista Dušana Škodiča. Prav izbirni vodnik po Julijskih Alpah bo zajemal 45 tur, od lahkih do zahtevnih. »Lanska epidemija je pokazala, da je v planinah vedno več – kot jim pravimo – covid planincev. Brez predhodnega znanja, pogosto tudi primerne kondicije,« je opozoril sogovornik in dodal, da bo prav njim še kako prav prišla tovrstna literatura, ki bo poleg opisa tur zajemala časovnico, zahtevnost poti, tudi zanimivosti na sami poti. Pri založbi pa se bodo poleg tega še naprej trudili, da bi na trg dali novo leposlovno delo. »Letos lahko najavim knjigo, ki je že napisana. Konec leta tako prihaja Na meji, delo Iztoka Tomazina, zdravnika, ki bo predstavil svoje tihotapske zgodbe,« je še napovedal Habjan.