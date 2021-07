Ekipa levov (La Gazzetta dello Sport), Bog je Italijan (Corriere dello Sport), Pravi borci (Tuttosport) – to je le nekaj najodmevnejših naslovov iz italijanskih športnih časopisov po skalpu Špancev in uvrstitvi v četrti finale v zgodovini Eura po letih 1968 (prvaki pred domačimi gledalci), 2000 in 2012. Toda evforijo na Apeninskem polotoku skuša umiriti tudi selektor Roberto Mancini: »Veliko ljudi pred začetkom prvenstva ni verjelo v nas, a zdaj smo v finalu. Obstajajo tekme, na katerih se ne moreš izogniti trpljenju za uresničitev ciljev. Žal ne moreš vedno napredovati na tako lahek način, kot bi si želel. Zmaga proti Španiji po enajstmetrovkah, ki so vedno loterija, je super, a še zdaleč ni konec. Čaka nas še ena in zadnja, najpomembnejša tekma. Zato moramo čim prej pozabiti na polfinale, se spočiti in nato osredotočiti zgolj na veliki finale.«

Proti Španiji so njegovi fantje dosegli nov rekord – 16 zaporednih zmag v zgodovini Eura (kvalifikacije in prvenstvo), skupno pa so nepremagani že na 34 tekmah zapored. Za to je zaslužen tudi vratar Gianluigi Dunnarumma (zmago je posvetil poškodovanemu soigralcu Leonardu Spinazzoli, ki je ekipi pred tekmo poslal ganljivo videosporočilo), ki je v četrti seriji ustavil strel Alvara Morate, polfinalni dvoboj pa je končal v solzah: »Nemogoče je z besedami opisati, kako se počutim. Želim le uživati v zmagi s soigralci iz ekipe, ki ima ogromno srce in ki se nikoli ne preda.« Na vprašanje, kaj pričakuje v finalu, je 22-letni in 196 centimetrov visoki novopečeni vratar Paris Saint-Germaina odgovoril: »Zdaj nas od velikanskega uspeha loči le še en korak. Zaslužili smo si igranje v finalu, a zdaj ne želim razmišljati o njem, ker sem vraževeren. To bom storil, ko bo čas za to.«

Italija je na letošnjem EP na šestih tekmah dosegla prav toliko zmag (Turčija, Švica, Wales, Avstrija, Belgija, Španija) ob razliki v golih 12:3. V rednem delu ali podaljških reprezentant Jorginho, naturalizirani Brazilec s polnim imenom Jorge Luiz Frello Filho, ni dosegel niti enega gola, je pa proti Španiji zadel odločilno enajstmetrovko za napredovanje v finale. »Naša reprezentanca se nikoli ne preda. Verjamemo vase in si zaupamo. To je imenitna zasedba, ki si zasluži najboljše. Trpimo skupaj, igramo skupaj, smejimo se skupaj, šalimo se skupaj, kot vsaka družina se včasih tudi prepiramo, a vedno ostanemo skupaj,« je ocenil 29-letni Jorginho, ki je letos že postal evropski prvak s Chelseajem na klubski ravni, zdaj pa lahko pokori Evropo še na reprezentančni.

Da Italija na zadnjih 36 tekmah v rednem delu nikoli ni prejela več kot enega gola, je v veliki meri zaslužen tudi eden stebrov obrambe, 34-letni Leonardo Bonucci. Igralec Juventusa je doslej za reprezentanco zbral že 108 nastopov, po številu nastopov v zgodovini EP pa zaostaja le za legendarnim vratarjem Gianluigijem Buffonom (16:17). Po četrti italijanski uvrstitvi v finale Eura v petih poskusih tudi robustni Leonardo Bonucci (zadel je pri streljanju enajstmetrovk proti Španiji) ni mogel skriti navdušenja: »Bilo je težko in neverjetno, v igri smo bili vsi pripravljeni na umazano delo in trpljenje, da bi prišli v finale. In uspelo nam je, kajti nihče ni tako odporen, neustrašen, sposoben in z velikim srcem kot mi. Ne smemo se zadovoljiti zgolj z uvrstitvijo v finale. Oddaljeni smo le še en centimeter od uspeha in zdaj se ne smemo ustaviti. Iskreno verjamem, da še nismo rekli zadnje besede v Londonu.«