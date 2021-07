Občina Moravske Toplice je izrazito zdraviliško-turistični kraj v osrednjem in vzhodnem delu Prekmurja s 27 vasmi in zaselki, med katerimi je tudi vas Filovci. »Veliko turistov nas vpraša, kje je Prekmurje in kje Pomurje. Pojasnim jim, da je pokrajina na levem bregu Mure, ki je najpomembnejša reka v panonskem svetu Slovenije, Prekmurje, pokrajina na desnem bregu je Prlekija, skupaj pa tvorita Pomurje,« pripoveduje Gregor Bojnec iz Filovcev. Med 500 prebivalci, kolikor jih štejejo Filovci, je Gregor Bojnec najmlajši med njimi, ki zelo dobro obvlada lončarsko obrt. Je tretja generacija v družini z lončarstvom, saj je s tem pred dobrimi 80 leti začel njegov dedek Alojz. »Moj oče in z njim vsa naša družina na lončarstvo ne gledamo le kot na domačo obrt, temveč ga vedno bolj vidimo kot sestavni del kulturnega turizma,« pravi Bojnec.

Za Plečnika dragi ljudje iz Filovcev

V Filovcih ima družina Bojnec na ogled muzej lončarstva in cimprače s stalno razstavo, črno kuhinjo, zelo staro kopasto pečjo. Skoraj vsak filovski lončar je imel svojo peč, tisti redki, ki je niso imeli, so posodo nosili žgat k drugim lončarjem. Tudi k Bojnečevim. Njihova peč je zelo dobro ohranjena in še vedno enkrat v letu v njej zakurijo. Je kopaste oblike, njene stene so od znotraj in zunaj namazane z zmesjo ilovice in plev, da ne uhaja dim.

V muzeju so med drugim na ogled črne žgane posode, med njimi ena bolj izvirnih – püjtra, v kateri so dekleta in žene nosile vodo delovnim možem v vinograd in na njivo. »Voda v teh posodah je ostala dolge ure hladna,« pripoveduje Gregor. V Filovcih je bilo nekoč več kot 70 lončarjev, »dragi ljudje, ki iz gline naredite bisere«, kot jih je daljnega leta 1924 nagovoril arhitekt Jože Plečnik, ko je ustvarjal bogojinsko cerkev v nekaj kilometrov oddaljeni Bogojini.

»Imamo tudi lončarske delavnice, ki privabljajo v vas domače in tuje turiste, pa šolarje in študente. Muzej imamo ob nedeljah in ponedeljkih zaprt, v drugih dneh pa se turisti spet vračajo, tudi iz tujine. Slednji prihajajo v glavnem iz Avstrije in Madžarske ter bližnjih term, v katerih dopustujejo,« pove Bojnec, ki je v Ljubljani doštudiral ekonomijo, a ga je ljubezen do lončarstva vrnila živeti v domači kraj. Turisti se v muzeju lahko tudi okrepčajo v kulinaričnem kotičku v cimprači ali pred njo. Načelo družine Bojnec, ki je danes lastnica tovarne nekoč znamenite keramične posode Liboje Celje, pa je: »Vztrajamo v preteklosti in razvijamo prihodnost.«