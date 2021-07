Na londonskem stadionu Wembley se je kljub ostrim protikoronskim ukrepom zbralo okoli 60.000 gledalcev (zmogljivost objekta 90.000), ki so v živo videli obračun nekdanjih evropskih prvakov Špancev (1964, 2008, 2012) in Italijanov (1968). Za oboje je bil to že peti evropski polfinale, pri čemer je na prejšnjih štirih Španija venomer napredovala v finale, Italija pa trikrat. Španski reprezentanti, katerih skupna tržna vrednost znaša 915 milijonov evrov, so do včeraj na zadnjih 29 mednarodnih tekmah izgubili le enkrat, italijanski so neporaženi že 33 tekem zapored. Reprezentanci sta se tudi različno pripravljali za 38. medsebojno tekmo in peto na zadnjih štirih EP: Španija v svojem vadbenem središču blizu Madrida, Italija na stadionu Hive v Londonu, kjer je domicil ženske ekipe Tottenhama.

Španci z veliko terensko premočjo Na eni največjih evropskih reprezentančnih klasik pri zgolj 15 stopinjah Celzija v Londonu je za prvo vznemirjenje že v četrti minuti poskrbel Italijan Nicolo Barella, ki je z leve strani z zavrtinčeno žogo zadel vratnico, a se je izkazalo, da je bil 24-letni član Interja iz Milana v nedovoljenem položaju. Čeprav so imeli Španci izrazito terensko premoč (do sredine prvega polčasa več kot 70-odstotno posest žoge), so si prvo priložnost priigrali šele v 25. minuti, ko je z desetih metrov lepo streljal Dani Olmo, toda odlično je posredoval Gianluigi Donnarumma, nekdanji vratar Milana (klub mu je ponudil premalo denarja za podaljšanje pogodbe) in od včeraj tudi uradno novi čuvaj mreže Paris Saint-Germaina. Kljub očitni terenski podrejenosti so Italijani v zadnji minuti prvega polčasa skoraj prišli do vodilnega gola. Naturalizirani Brazilec Emerson, branilec Chelsea, ki je zaigral namesto poškodovanega Leonarda Spinazzole (po poškodbi ahilove tetive proti Belgiji je bil predvčerajšnjim že operiran na Finskem), je z leve strani odlično streljal, vendar je zadel le okvir vrat. Obojestransko zelo taktična igra, ki je še najbolj spominjala na partijo šaha, se je v drugem polčasu končno le razživela in prinesla vsaj nekaj (pol) priložnosti za obe reprezentanci, toda sprva precej več za špansko.

Prvi so povedli Italijani A vseeno so prvi gol dosegli Italijani v 60. minuti. Po hitrem protinapadu je Juventusov igralec Federico Chiesa najprej v kazenskem prostoru mojstrsko streljal med dvema španskima obrambnima igralcema in premagal vratarja Unaija Simona. Chiesa je dosegel svoj drugi gol na letošnjem evropskem prvenstvu, prvega je zabil Avstriji, in skupno dvanajstega za Italijo na tem tekmovanju, s čimer so naši zahodni sosedi po učinkovitosti ujeli doslej vodilne Špance. Po doseženem golu so se Italijani seveda na igrišču postavili bolj v obrambni položaj in prežali le na morebitne protinapade. A španski pritisk je v 80. minuti obrodil sadove, izenačil pa je rezervist Alvaro Morata in prinesel podaljške. Nogometaš Atletica iz Madrida je v igro vstopil le 18 minut prej, po odlični akciji in dvojni podaji z Danijem Olmom pa se je sam znašel pred vratarjem Donnarummo in ga spretno ukanil. Morata je tako dosegel svoj drugi gol na tem Euru (uvodnega proti Poljski) in 22. skupno za Španijo, s šestim pa je postal tudi najboljši strelec svoje domovine v zgodovini evropskih prvenstev.