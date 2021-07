Na stavnicah so veliki favoriti za zmago in napredovanje v finale Angleži, kajti kvota na njihovo zmago je zgolj 1,70, na dansko pa kar 5,50. Tudi izidi prvih petih tekem na letošnjem Euru govorijo v prid gostiteljem, ki so štirikrat zmagali (Hrvaška, Češka, Nemčija, Ukrajina) in enkrat remizirali (Škotska), ob tem niso prejeli niti enega gola, njihova razlika v golih pa je kar 8:0. Slabše je doslej šlo Dancem, ki so po dveh uvodnih porazih (Finska, Belgija) nanizali tri zaporedne zmage (Rusija, Wales, Češka), na teh treh tekmah dosegli devet golov in prejeli le enega, na celotnem EP pa imajo razmerje 11:5.

Anglija bo danes tretjič igrala med najboljšimi štirimi v Evropi, v preteklosti pa je obakrat klonila v polfinalu: leta 1968 v Italiji proti Jugoslaviji (0:1), leta 1996 doma pa proti Nemčiji (5:6 po enajstmetrovkah). »Imamo zgodovinsko priložnost, da se prvič uvrstimo v veliki finale. To je čudovito, a mislim, da to za ekipo ni dodaten pritisk in breme. To je še en nov izziv, ki so si ga zaslužili in s katerim se bodo soočili,« pravi 50-letni Gareth Southgate, ki je selektor Anglije že od leta 2016.

V zgodovini evropskih prvenstev lahko Anglija postane 13. država, ki se je uvrstila v finale, in prva med novinkami s takšnim dosežkom po Grčiji in Portugalski leta 2004. Kapetan Harry Kane, ki je na prvih petih tekmah na EP dosegel tri gole in je v svoji reprezentanci sorekorder z Raheemom Sterlingom, vseeno opozarja na previdnost pred dvobojem z Danci. »Gre za odlično reprezentanco. O tem smo se lahko na lastni koži prepričali lani, ko smo proti njej dvakrat igrali v ligi narodov in ostali brez zmage – iztržili smo po en poraz in remi. Toda zdaj bomo v polfinalu igrali na domačem stadionu in to prednost moramo obrniti sebi v prid. To bo velik trenutek za našo ekipo, ljudstvo in državo. Če bomo igrali najbolje, kakor znamo, imamo super priložnost za uvrstitev v finale. To bi bilo neverjetno, sanjsko,« se zaveda Harry Kane, igralec Tottenhama, ki je na 59 tekmah za Anglijo dosegel že neverjetnih 37 golov.

Poleg naslova prvaka Evrope leta 1992 na Švedskem je Danska še dvakrat igrala v polfinalu EP (1964, 1984), s 13 nastopi na tovrstnih tekmovanjih pa je rekorder nekdanji odlični vratar Peter Schmeichel, oče zdajšnjega reprezentančnega čuvaja mreže Kasperja Schmeichla, ki si nogometni kruh služi v Angliji (Leicester). Danci diplomatsko prepuščajo gostiteljem vlogo favorita, selektor Kasper Hjulmand pa dodaja: »Mi igramo kot gostje, a tudi to ima svoj čar, zato se tekme zelo veselimo. Angleži bodo morali igrati vrhunsko, če nas želijo premagati. Prav tako smo veseli, da bomo igrali pred številnimi navijači, čeprav bi imeli raje, da bi bila polovica naših. Naša motivacija je utišati domače gledalce, a vemo, da bo zelo težko.«

Premoč domačih navijačev bo še toliko večja, ker je britanska vlada sklenila, da lahko vstopnice kupijo le Danci, ki živijo v Veliki Britaniji. Pogajanja med predstavniki vlad obeh držav za izjeme pri potovanjih in prestopanju državnih meja niso obrodila sadov, zato danski navijači iz domovine in drugih držav ne bodo mogli do vstopnic (danska zveza bi jih morala sicer dobiti 5000). Toda danski reprezentant Thomas Delaney iz dortmundske Borussie se bolj kot na vstopnice osredotoča na današnjo tekmo z Angleži: »Že na začetku prvenstva, ko smo igrali v domačem Köbenhavnu, Amsterdamu in Bakuju, smo si zadali cilj, da pridemo na Wembley. Glede na to, kaj vse smo doživeli in preživeli, je bil to naš prvi cilj, ki je zdaj realnost. Veseli smo, da se bomo pomerili z gostitelji, ki so favoriti. A naša forma je prava in imamo dobre možnosti za uspeh.«