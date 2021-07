Kdo je kriv? Zoki!

Včeraj je, kot poročamo na naslovnici, enega od državnih organov spet nekaj presenetilo: tokrat očitno niso pričakovali takšne gneče na Gospodarskem razstavišču, kamor je staro in mlado od jutra drlo na predčasno referendumsko glasovanje o zakonu o vodi, in ljudje so čakali po dve uri, da so prišli na vrsto za oddajo glasu.