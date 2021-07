Mednarodni festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X (video-film-eksperiment) Ljubljana je nastal z namenom, da se začne prebojno avdiovizualno ustvarjanje tudi pri nas vrednotiti tako, kot to počnejo v eksperimentu bolj naklonjenih okoljih. »Izhodišče predstavlja arhiv eksperimentalnega filma, videa in novomedijskih praks Postaje DIVA, ki deluje v sklopu Zavoda SCCA – Ljubljana. Opažamo namreč, da je v javnosti poznavanje teh praks še vedno premajhno,« pojasnjuje ena od kuratoric Vesna Bukovec. Zato so še toliko bolj veseli poglobljenega sodelovanja s Slovensko kinoteko.

Spodbuditi domačo ustvarjalnost Eden od ključnih ciljev festivala je domače ustvarjalce spodbuditi k ustvarjanju in jim omogočiti prostor za predstavitev njihovih del, ob tem pa bi radi odprli tudi problematiko podhranjenosti financiranja tovrstne produkcije. »Na Slovenskem filmskem centru (SFC) so umaknili postavko sofinanciranja eksperimentalnih filmov, na kulturnem ministrstvu pa lahko dobijo posamezni avtorji potencialno zgolj minimalna sredstva za razstavo, ne pa za produkcijo takega dela,« dodaja, zato bo del prve edicije festivala namenjen tudi predstavitvi dobrih praks iz tujine. Po hibridnem avdiovizualnem performansu trans.fail glasbenika, performerja in intermedijskega umetnika Luke Prinčiča bo nocoj sledila še predstavitev avstrijske distribucijske hiše za eksperimentalni film in video sixpackfilm. »Že leta 1999 so bili kot neprofitna organizacija ustanovljeni z namenom spodbujanja distribucije avstrijske filmske in videoumetnosti doma in v tujini, česar mi pravzaprav nimamo, še najbližje je SFC,« pravi kuratorica. Okoli 2000 naslovov imajo v arhivu, med drugim klasike avstrijske avantgarde, tako da si bo denimo ob filmih Mare Mattuschka mogoče ogledati tudi posnetek enega najslavnejših performansov v avstrijski povojni zgodovini Umetnost in revolucija.