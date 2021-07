»Vrača se normalno poletje,« pravijo v novomeški založbi Goga, kjer se po lanskem »neletu« spet veselijo literarnih pogovorov, koncertov in predstav v osrčju starega mestnega jedra. Gogini dogodki letošnjega poletja so se pričeli konec minulega tedna s festivalom uličnega gledališča Rudi Potepuški, nadaljujejo se z Novomeškimi poletnimi večeri od 8. julija do 24. avgusta. Vsi dogodki bodo na terasi pred kavarno Goga in bodo brezplačni. Zadnje avgustovske dni sledi pred Gogo še festival kratkih zgodb Novo mesto short, ki si je na slovenskem literarnem zemljevidu že začrtal pomembno mesto.

Pestri literarni večeri

»Kot vedno bomo gostili mojstre pisane in govorjene besede, pa tudi vrhunske glasbenike. Verjamemo v dobre zgodbe, 'žmoht' domišljije in kilometrine. Ne zanima nas količina, temveč kakovost,« o Novomeških poletnih večerih pravijo v Gogi. Po besedah vodje knjigarne in prireditvenega programa Vesne Kelbl Canavan so skušali Novomeške poletne večere zasnovati čim bolj bogato. Držali pa so se osnovnega vodila, da se večer (vsak četrtek, razen enega) prične z literarnim dogodkom in zaključi s koncertom. Dodali so še nekaj dogodkov ob torkih, ki bodo namenjeni zgolj literaturi, in dve soboti, ko pripravljajo lutkovne predstave za otroke.

Prvi dogodek pripravljajo že ta četrtek, ko se bodo z avtorico Svetlano Slapšak pogovarjali o njenem sodobnem ljubezenskem romanu Šola za delikatne ljubimce. Sledi koncert Ženska ženski Ane Čop in Patricije Škof. Ob naslednjih četrtkih do konca avgusta bodo med drugim gostili Borisa A. Novaka, Janeza Bogataja, Boštjana Videmška, Tadeja Goloba in Mirta Komelja. Pogovori bodo med drugim tekli o prevajanju, odnosih do žensk in čarovnic pa o tem, kaj se je dogajalo okrog dolenjske mize v času Janeza Trdine, kakšna je rešitev podnebne krize, o odnosih mater in hčera, drugi svetovni vojni na Dolenjskem ter o sodobnih slovenskih kriminalkah.