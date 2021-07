Intervju z umetniškim fotografom Rogerjem Ballenom: Gospa, ki ljubimca pospravlja pod posteljo

Roger Ballen, Američan, ki že trideset let živi v Južnoafriški republiki, je umetniški fotograf, ki se je pred leti že predstavil v Ljubljani. V petdesetletni karieri je bila v ospredju njegovega zanimanja ves čas človeška psiha, ki jo je zasledoval skozi psihologijo in skozi gledališče absurda Harolda Pinterja, Samuela Becketta, Eugena Ionesca in drugih. Svoj del sta v njem pustila tudi eksistencialistična filozofija in estetika art bruta ter primitivizma.