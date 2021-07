Veličina, obdana s pravimi elementi

‘Jasno namreč je, da za uspeh ne bo dovolj le strategija 'dajmo Dončiću žogo'.« Tako smo na teh straneh zapisali ob izpadu Dallasa iz končnice lige NBA na začetku junija, ko je v igri moštva iz Teksasa vse slonelo na 22-letnem Ljubljančanu, in dodali, da selektor Aleksander Sekulić ne sme ponoviti napake kolega iz ZDA Ricka Carlisla. In res je ni. Sekulić je igro razumljivo povsem podredil najboljšemu posamezniku v moštvu, a hkrati poskrbel, da so imeli pomembne vloge in naloge tudi preostali nosilci in igralci. Ustvaril je harmonijo, podobno tisti z evropskega prvenstva 2017, ko je bil pri naslovu evropskega prvaka glavna violina Goran Dragić. Tokrat je ta vloga pripadla Dončiću, ki postaja eden najboljših košarkarjev na svetu. Zaradi njegovega preprostega značaja in določene mere občudovanja, ki mu ga izkazujejo soigralci, se je v slačilnici ustvarila izjemna kemija, ki je štiri leta po Carigradu poskrbela za drugi vrhunec v zgodovini slovenske reprezentančne košarke – premierno uvrstitev na olimpijske igre.