Bezos se namerava posvetiti svojemu vesoljskemu podjetju Blue Origin, s katerim namerava še ta mesec poleteti v vesolje. Nadaljeval bo tudi z dobrodelnimi dejavnostmi. Pri Amazonu, ki ga je ustanovil pred 27 leti, bo sicer ohranil položaj izvršnega predsednika.

Amazon je dolga leta rasel v največjo spletno trgovino na svetu, obdobje rasti pa so zaznamovale tudi velike izgube. Vlagatelji so vseeno zaupali Bezosovi viziji in zadnja leta žanjejo obline plodove.

Gradnja infrastrukture, ki danes predstavlja osnovo Amazonovega delovanja, ni bila hitra in enostavna. Vzpostavljanje mreže skladišč, tovornjakov, letal in druge logistike za hitro rastoči posel je terjala ogromno investicij, a je danes Bezosovo premoženje - tudi po ločitvi od žene MacKenzie Scott, ki ji je odštel več deset milijard dolarjev - ocenjeno na skoraj 200 milijard dolarjev.

Bezos velja za pionirja množične spletne prodaje najprej knjig, kasneje pa še drugega blaga. Pohitel je tudi z razvojem računalništva v oblaku in dostave na dom. Po oceni strokovnjakov je uvajal rešitve, ki se ljudem danes zdijo samoumevne, a si jih pred desetletji še niso niti predstavljali. Ena takih je nakup na internetu in možnost skoraj takojšnje dostave kupljenega.

Tudi Bezos je, podobno kot mnogi drugi inovatorji, začel ustvarjati v domači garaži, kjer je sam pakiral naročeno in pakete vozil do pošte. Danes to počne armada zaposlenih s flotami Amazonovih vozil, nenazadnje pa tudi z brezpilotnimi letali. Podjetje ima tržno vrednost več kot 1700 milijard dolarjev, lani pa je imelo 386 milijard dolarjev prihodkov.