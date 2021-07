OŠ Stražišče prva šola s sterilizatorji zraka

Vrtci in šole se v spreminjajočih se epidemioloških razmerah na različne načine trudijo, da bi otrokom in zaposlenim zagotavljali okolje, čim bolj varno pred okužbami. Tako so pred nekaj meseci v jedilnico OŠ Stražišče v Kranju namestili sterilizatorje zraka.