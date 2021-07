Novela zakona o vodah: ne omejuje gradenj in ne ščiti dostopa do voda

Novela zakona o vodah ne oži možnosti za pozidavo priobalnih zemljišč. Nasprotno, na obalah v naseljih in v naravi dopušča gradnjo objektov, kot so bungalovi, hoteli in restavracije – vse to mimo vladne presoje. S tem lahko oteži tudi prosti dostop državljanov do voda.