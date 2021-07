Demonstracija moči

Slovenski znanstveniki že šest let čakajo na sprejem zakona, ki bo uredil financiranje znanstvenih raziskav in delovanje raziskovalnih inštitutov. V tem času je država zakonodajno uredila množico področij; marsikatera od zakonskih sprememb, ki so za dolge tedne zaposlile izvršno in zakonodajno oblast ter napolnile javni prostor, niti ne bi bila potrebna, saj so služile zgolj trenutnim strankarskim interesom. Znanstvenice in znanstveniki z nespornimi intelektualnimi sposobnostmi, z doktorskimi nazivi in sposobnostmi globokega uvida v ustroj narave in družbe pa dolgo niso mogli »premagati« političnega ustroja, ki odloča o njihovi usodi in razvojnem potencialu Slovenije.