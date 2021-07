Da se mnenje o tem v zadnjem času kljub vsemu vsaj malce spreminja, gre zagotovo zahvala vsem tistim, ki se tega poslužujejo na dopustu na bolj oddaljenih destinacijah in so mnenje o dobrih izkušnjah razširili naokoli. Če v osnovi na cilj potovanja pripotujete z letalom, je izposoja avtomobila, če seveda želite sami vsaj malo raziskati okolico in si ogledati še kakšno stvar zunaj hotelskega kompleksa, daleč najbolj priročen način za kaj takega. Tako ni čudno niti, da so prav turisti tista skupina ljudi, ki predstavlja veliko večino izposojevalcev avtomobilov, manjšino pa sestavljajo poslovne stranke in tisti, ki nimajo svojega avtomobila in ga potrebujejo le tu in tam. Za vse pa velja, da morajo biti pri najemu pozorni na nekatere malenkosti, saj se sicer načeloma že precej ugodna storitev lahko sprevrže v pravo nočno moro in strošek, ki nekajkrat presega osnovnega.

Še preden se z najetim avtomobilom odpeljete, je tako zares nujno natančno in pozorno pregledati pogoje pogodbe, vključno z drobnim tiskom, saj se v njem lahko skriva marsikaj – zato ga resnično preberite in ne le obkljukajte, da ste se z vsem seznanili. Predvsem je treba biti pozoren na vse, kar zadeva različna zavarovanja, saj nesreča pač nikoli ne počiva, ob tem cest v tujini ne poznamo, prav tako nam je pogosto tuje obnašanje tamkajšnjih voznic in voznikov, zaradi česar lahko pride tudi do manjših nezgod, ki pa nas lahko v primeru nepopolnega zavarovanja kar močno udarijo po žepu (če se vam slučajno pripeti večja nesreča, je obvezen policijski zapisnik, čimprejšnje obvestilo poslovalnici, v Evropi pa tudi izpolnjeno evropsko poročilo). Skratka, pri zavarovanju nikakor ne varčujte in izberite popolnega. In še na nekaj bodite pozorni, preden se odpeljete: vzemite si čas in avtomobil dobro preglejte, tako zunaj kot znotraj, po možnosti ga, kar v času pametnih telefonov ni posebno naporno delo, še fotografirajte. Na avtomobilih so namreč možne manjše poškodbe, saj se vozniki menjajo in je avto veliko na cesti, z natančnim pregledom pa se najbolje zavarujete in na morebitne poškodbe, ki niso označene, nemudoma opozorite pristojne. Sicer pa se tudi pri vožnji najetega avtomobila obnašajte tako, kot bi se, če bi bil vaš.

In še to – pogoji, da avtomobil sploh lahko najamete, so večinoma pri vseh ponudnikih enaki: voznik mora biti star vsaj 21 let, imeti vsaj dve leti vozniški izpit, za garancijo pa mora predložiti kreditno kartico. Najeti avtomobil ob tem lahko vozi le tisti, ki je zapisan v pogodbi, zato v primeru, da se bodo vozniki menjali, to v pogodbi (navadno za nekaj malega dodatnega plačila) nujno izpolnite že ob najemu.