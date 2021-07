Otroci so najbolj ogroženi v prometu kot sopotniki v vozilih, kjer morajo biti zaradi varnosti vedno pripeti z varnostnim pasom ali pa ustrezno nameščeni v otroški varnostni sedež. Ta mora biti pritrjen čvrsto in natančno po navodilih izdelovalca; otrok mora biti v njem pripet, pas pa ustrezno zategnjen, da otrokovo telo ob morebitnem trku ne zaniha preveč, svetujejo na agenciji za varnost prometa (AVP), ki se s projektom Pasavček že leta trudi za večjo pripetost otrok. Zelo pomembno je izbrati kakovosten sedež, znajti se v veliki ponudbi pa je včasih kar težko.

Na AVP pravijo, da se pred nakupom splača preveriti, kako so posamezni sedeži ocenjeni na testih. Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi in organizacijami za varstvo potrošnikov ravno pred kratkim opravila test 29 otroških sedežev vseh velikosti oziroma razredov. Rezultati kažejo, da so sedeži v povprečju sicer vse boljši, a brez napak in izjem ne gre. Kot navajajo, je v prvem letošnjem testiranju (rezultati drugega bodo objavljeni konec leta) dobro povprečje pokvarilo pet sedežev, ki so zaradi večjih pomanjkljivosti dobili slabo oceno, zato odsvetujejo njihovo uporabo.

Ob trku otrok v veliki nevarnosti »Na preizkusnih trkih temeljito preverimo varnost, ob pomoči otrok preizkusimo udobje in ergonomijo pa tudi upravljanje sedežev, namestitev v avto, potek varnostnih pasov, kakovost prevlek in številne druge lastnosti, v specializiranih laboratorijih pa strokovnjaki preverijo še kemične snovi, ki bi lahko škodile otrokom,« pravi Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije, kjer objavljajo rezultate testiranja. Pri kar štirih sedežih (Besafovem sedežu izi go modular X1 i-size z osnovo isofix in brez nje, Swandoojevem sedežu marie 2 in pri Osannovem sedežu oreo 360) so odkrili preveliko vsebnost nekaterih škodljivih snovi, zato so dobili skupno slabo oceno, čeprav so se pri drugih merilih odrezali dobro. Chiccov kiros i-size pa je dobil skupno slabo oceno zaradi veliko pomanjkljivosti pri preizkusnem trku. Odtrgal se je namreč od osnove isofix, kar bi ob pravem trku pomenilo veliko nevarnost za otrokovo življenje. Ko so proizvajalce seznanili z rezultati, so se trije (Chicco, Osann in Swandoo) že odzvali in kupcem ponudili brezplačno zamenjavo. »Preostalih 24 sedežev (tako 21 z oceno dobro kot trije z oceno zadovoljivo) pa temeljito presega zakonske zahteve in standarde, hkrati pa so dokaz, da izdelovalci pri snovanju in izdelavi upoštevajo visoke standarde naših testov in s tem pripomorejo k večji varnosti pri prevozu otrok,« je razložil Poženel.

Vse od rojstva vedno pripeti Pred nakupom je treba preveriti še nekaj stvari. Denimo, ali je model sploh primeren za naš avto. Nekateri so univerzalni, nekateri narejeni posebej za določene modele (ali celo vgrajeni v avtomobilski sedež). Prav tako mora sedež ustrezati homologacijskemu standardu. AVP svetuje, da ob nakupu preverimo, ali ga lahko udobno in trdno namestimo na avtomobilski sedež. Preverimo, ali je pripenjanje otroka v sedež preprosto in omogoča hitro ter zanesljivo zaščito. Otrok mora sedež sprejeti za svojega, zato mu izberimo udobnega, da se bo v njem dobro počutil. Sedež moramo seveda izbrati glede na velikost, težo in starost otroka. Ob morebitnih hujših trkih priporočajo, da zamenjamo tudi otroški sedež, saj so lahko nastale nevidne poškodbe, ki lahko pomembno vplivajo na varnost. Vedno moramo poskrbeti, da bo sedež pravilno pritrjen, otrok pa v njem pravilno nameščen in pripet. Kar nekaj staršev se izgovarja, da se otrok noče pripenjati. Kot pravijo na AVP, se to večinoma zgodi pri otrocih, ki kot dojenčki niso bili nameščeni v sedežu, ali pa pri tistih, katerih starši niso dosledno vztrajali, da so v sedežu. Pri tem je pomembno, da so starši sami trdno prepričani, da je otroški sedež edina možna zaščita otroka med vožnjo. Pri pripenjanju je zato treba biti dosleden. Ne glede na dolžino vožnje. In tudi ne glede na to, ali otroka vozi mama, oče ali stari starši. Ti mu morajo biti z doslednim pripenjanjem zgled.