V kalifornijskem živalskem vrtu cepijo živali proti covidu-19

V živalskem vrtu v Oaklandu v ameriški zvezni državi Kalifornija so te dni začeli cepiti proti covidu-19 živali, kot so tigri, medvedi, pume in dihurji. Naslednji bodo na vrsti opice, netopirji in pujsi, so sporočili.