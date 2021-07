Kratki animirani film Steakhouse v režiji Špele Čadež se bo na filmskem festivalu v Locarnu potegoval za leoparda prihodnosti, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Za nagrado v tej sekciji se lahko potegujejo samo režiserji, ki še niso posneli celovečernega filma. Scenarij za film je napisal Gregor Zorc, glavna animatorka je Zarja Menart, skladatelj glasbe je Tomaž Grom.

»Psihično nasilje je nekaj nevidnega. Z animiranim filmom Steakhouse želim vdreti v zasebnost para. Kje je meja med normalnim in nenormalnim? Omogoča mi, da se potopim v vzdušje zaprtega stanovanja, neizrečenih besed in nenehnega strahu,« je o novi animirani produkciji dejala Špela Čadež. Pojasnila je še, da se ji tema psihičnega nasilja zdi izjemno zanimiva za nadaljnje raziskovanje večplastne tehnike, ki jo je uporabila pri prejšnjem filmu Nočna ptica: »Zaradi izrazite fluidnosti omogoča ustvarjanje različnih iluzij prostora in hipnotičnih prehodov med njimi. Tako lahko zgodbo poveš na način, ki je mogoč le v svetu animiranega filma.«

Leta 2008 se je v isti sekciji za leoparda prihodnosti potegoval režiser Matevž Luzar s kratkim igranim filmom Vučko, ki je bil pred tem nominiran tudi za študentskega oskarja, so spomnili na SFC.

V Locarno se po štirih letih vrača režiser Rok Biček, in sicer z igranim kratkim filmom Kazenski strel. Izbran je bil v program kratkih filmov, ki so jih posneli že uveljavljeni režiserji. Program je bil v Locarnu prvič predstavljen leta 2008, takrat se je vanj uvrstil režiser Jan Cvitkovič s kratkim igranim filmom Vem. V programu bosta letos med drugimi predstavljena tudi kratka filma zadnjega berlinskega zmagovalca Rada Jude in italijanskega veterana Marca Bellocchia, so zapisali na SFC.

Scenarij za Kazenski strel sta napisala režiser, ki je tudi montažer filma, in Kristian Novak: »Najboljša prijatelja preživita popoldne na nogometnem igrišču in sanjarita, da bi se uvrstila v lokalno ekipo. Sanje pa imajo svojo ceno: ko njuno igro prekine skupina starejših fantov, eden od njiju v tem vidi priložnost, da se dokaže, drugi pa začuti, da se dogaja nekaj bolj zloveščega.« V filmu igrajo Gabrijel Dolenec, Jakov Feher, Simon Herperger, David Ivanović, Radovan Kočila, David Šafarić in Karlo Žganec.

V mednarodni tekmovalni program festivala v Locarnu pa se je med 17 filmov uvrstila tudi slovenska manjšinska koprodukcija, celovečerni igrani film Nebesa srbskega scenarista in režiserja Srdjana Dragojevića.

»Film prikazuje nekonvencionalen pogled na tranzicijsko obdobje v postkomunistični državi, ki je predstavljeno kot buren prehod iz poganskega sveta v krščansko dobo pred mnogimi stoletji. Čudeži so odziv kolektivne zavesti na spremembe, ki celotno skupnost prisilijo, da na svet, ki se je postavil na glavo, pogleda v novi luči in s čudežne perspektive,« piše v sporočilu za javnost. V filmu igrajo Goran Navojec, Ksenija Marinković, Bojan Navojec in Nataša Marković.