Helikopterska ekipa za reševanje v gorah in kranjskogorski reševalci preverjajo domnevne klice na pomoč neznane osebe v Slovenski smeri Severne Triglavske stene, so sporočili s PU Kranj, kjer dodajajo, da je možno, da so kriki prišli tudi s kakšne druge smeri.

Intervencijo so sprožili danes ob sedmi uri zjutraj, ko je prijavitelj sporočil, da je slišal krike človeka, ki je vpil zaradi poškodbe roke. Ali se je vzpenjal ali sestopal, ni znano. Aktivirali so vojaški helikopter in ekipo gorskih reševalcev, ki pa osebe niso našli.

»Ker ni bilo nobene druge prijave v povezavi s tem, prosimo za informacije na interventno številko 112 ali 113,« so še sporočili iz PU Kranj.