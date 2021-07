Ob tem se je vendarle treba vprašati, ali neki politični domišljavci res lahko tako zaničljivo komunicirajo in kar naprej ponižujejo slovensko nacionalno skupnost. Ter se kot državljanke in državljani Republike Slovenije naposled tudi odločiti, da takšnega poniževanja preprosto ne bomo več dovolili. Ne zatiskajmo si oči. Nacionalnega dostojanstva in pokončnosti nam ta politika zagotovo ne more nadomestiti. Oboje je pač odvisno od nas samih. Od vsakega od nas. In od tega obojega so v največji meri odvisni ugled, razvojna perspektiva in obstoj tako naše nacionalne skupnosti kot tudi države.

Zdaj, ko so se vladni politiki z zavajanjem in politikantskim razpihovanjem razdora nesramno lotili tudi naših vodotokov, plaž in prostega dostopa do vode, življenjsko nepogrešljive javne dobrine in največje dragocenosti naše domovine, pa smo vsak posebej in družno tako rekoč prisiljeni reči: »Dovolj je!«

Novela Zakona o vodah je žalitev in goljufija Zagovorniki novele nas prepričujejo, da voda seveda ostaja javna dobrina, da pa je njeno kakovost, neoporečnost, pa tudi dostopnost do nje treba podrediti privatnim kapitalskim interesom. Govorijo nam, skratka, da bo naša voda bolj zaščitena, torej boljša, bolj kakovostna in zdrava, če bomo tik ob njo ali kar vanjo lahko gradili tako imenovane objekte za javno rabo – na primer trgovske centre z vso nepogrešljivo infrastrukturo, kot so parkirišča, skladišča, deponije, javna stranišča, okrepčevalnice z morda popularnimi hamburgerji, čevapčiči, pleskavicami, kebabom ipd. Ob takšne trgovske centre bodo domači in tuji investitorji dogradili še kakšen motelček ali hotelček, bencinsko črpalko ali igralnico. Zagotovo pa bo vse, kar se bo iz tovrstnih kompleksov cedilo, kadilo, odmetavalo, pometalo, odpadalo z njih, ob deževjih ali naraslih vodah morda kar teklo, pod skrbnim nadzorom njihovih okoljsko ozaveščenih lastnikov samih. Vse to nam z nasmeški govorijo naravnost v obraz kljub vsemu okoljskemu neredu in kriminalu, ki smo mu priča. Pred našimi očmi in nosovi tudi na vodovarstvena območja, tudi v vode same, v potoke, mokrišča ali kar na dvorišča z visoko podtalnico vozijo tone in tone tako imenovanega komunalnega blata, ob nalivih ali visokih vodah na hitro izpraznijo kakšno čistilno napravo, ob nesrečah, požarih tudi zaradi človeške malomarnosti ali kar tako v vode kar zmeraj znova odtečejo kakšni strupi, v kraške vrtače ali odročnejše grape se nalagajo tako biološki, industrijski in gradbeni odpadki kot kemikalije, težke kovine, odslužena bela tehnika ipd. Vse to seveda zaradi dobička. Poleg tega vemo, da si je za dobro provizijo, za dobro podkupnino tudi v funkciji bodisi kakšnega inšpektorja bodisi lokalnega ali državnega politika mogoče zatisniti oči, si po potrebi zatisniti nos in za nameček onemogočiti pravočasno ter javnega zaupanja vredno analizo. Nobenega poštenega in razumnega razloga torej ni, da kot prizadeti občani, državljani, kot dovolj ozaveščena civilna družba vsega tega ne bi videli in vedeli. Vendar se snovalci in zagovorniki novele Zakona o vodah za to preprosto ne zmenijo. Ker v svoji pohlepni nadutosti hočejo več. Predvsem pa so s to novelo zakona v igri dobički, razne dividende ter provizije in podkupnine, torej denar od v Sloveniji najbolj atraktivnih, najbolj dragocenih priobalnih in vodnih zemljišč. Gre za 15- do 40-metrski pas obvodnih zemljišč. In hkrati za nedoločen obseg vodnih zemljišč. Oboje pomeni možnost zasipavanja, »utrjevanja« morske obale in dna, jezerskih, rečnih obrežij ter plitvin in korit, zasipavanje zatokov, drstišč, mokrišč, uničevanje prodišč, peščenih plaž, obvodnih logov, habitatov ter pozidavo, ograjevanje, betoniranje in asfaltiranje povsod tam, kjer bo seveda privatni kapitalski interes dovolj »prepričljiv«. Če, skratka, to grozečo novelo Zakona o vodah in njene predvidljive posledice pogledamo dovolj racionalno in realno, je jasno, da so nam odločevalci na hitro, bolj ko ne skrivoma pripravili podlo, žaljivo, pa tudi hudo nevarno goljufijo, ki je ne samo zaradi nas in zanamcev, temveč tudi zaradi vsega, kar je v naših vodah in ob njih še živega, preprosto ne smemo dovoliti. Vsekakor je tudi ta novela dovolj očitno zasnovana v političnem prepričanju: »Narod je glup.«