Lepa Brena bogatejša za 7,6 milijona evrov

Srbska pevka Lepa Brena že nekaj časa dokazuje, da ni samo popularna glasbenica, ampak tudi uspešna poslovna ženska. Zabava, ki jo je minuli teden pripravila s producenti šova Zvezde Granda in jo preživela v družbi moža Slobodana Živojinovića - Bobe ter sinov Viktorja in Filipa, zaznamovali pa so jo torta in zvezdniški gosti, ni bila namenjena samo proslavitvi konca sezone, ampak tudi dejstvu, da je postala bogatejša za skoraj osem milijonov evrov. S Sašem Popovićem, ustanoviteljem in direktorjem producentske hiše Grand produkcija, sta namreč prodala svoj del družbe, ki znaša skupno 49 odstotkov.