Petrol je pogodbo o prevzemu Croduxa podpisal sredi januarja letos. S prevzemom bo utrdil položaj drugega največjega igralca na hrvaškem trgu, za hrvaško Ino. Med prvimi petimi so še ruski Lukoil, Tifon, ki je v lasti madžarskega Mola, in novi igralec na hrvaškem trgu, multinacionalka Shell.

»S pridobitvijo prodajnih mest Crodux Derivati Dva bo imel Petrol na Hrvaškem od 20- do 30-odstoten tržni delež glede na število bencinskih postaj, medtem ko bo Ina še naprej obdržala tržni delež med 40 in 50 odstotkov,« so zapisali na spletni strani hrvaškega varuha konkurence.

Poudarili so, da ni niti ovir za krepitev poslovanja obstoječih igralcev na trgu niti za vstop novih igralcev na hrvaški trg naftnih derivatov. Prav tako so ocenili, da zaradi zadostnega števila konkurenčnih bencinskih servisov ni pričakovati, da bo Petrol zvišal cene svojih storitev.

Petrol bo tudi po prevzemu vsaj začasno obdržal blagovno znamo Crodux, ki je na Hrvaškem dobro znana in cenjena.

Družba, ki je bila v lasti poslovneža Ivana Čermaka, je v letu 2019 ustvarila 760 milijonov evrov prihodkov od prodaje. Časnik Jutarnji list danes ugiba, da je Čermak Crodux prodal za približno 200 milijonov evrov, kar je skoraj dvakrat več, kot je plačal avstrijskem OMV ob prevzemu njegovih bencinskih servisov na Hrvaškem leta 2013, ko je ustanovil Crodux.

Hrvaška agencija za varstvo konkurence je na isti seji konec junija tudi odločila, da za družbo Iskra ni ovir za prevzem Elke iz Zagreba. Po majskem podpisu pogodbe o prevzemu družbi nista razkrili vrednosti posla. Gre za drugo veliko investicijo Iskre na Hrvaškem, potem ko je slovenska družba prevzela že ladjedelnico v Šibeniku.

Iskrin prevzem Elke bo imel posledice na trgu proizvodnje in prodaje industrijskih kablov v EU, kjer posluje Elka. Gre za energetske, telekomunikacijske, ladijske in železniške kable, so navedli v agenciji. »Z namenom izvajanja koncentracije je pričakovati pomembno poslovno sinergijo podjetnikov, posebej glede prejšnjega Iskrinega prevzema ladjedelnice v Šibeniku,« so dodali.

Pričakovati je, da bo transakcija pozitivno vplivala tudi na kupce industrijskih kablov na trgu EU, na katerem posluje Elka, glede na to, da Iskra aktivno investira v nove tehnološke rešitve in razvoj, so ocenili. Menijo, da bo sinergija Iskre in Elke pripeljala do boljše dostopnosti in kakovosti njunih izdelkov.