Večina od 54 psov, ki bodo na prodaj, je pasme nemški ovčar, ki jo policijske službe po vsem svetu uporabljajo zaradi moči in inteligence, na seznamu dražbe pa je tudi nekaj hibridov nizozemskih ovčarjev in belgijskih ovčarjev malinois. Gre za »pripravnike« ki jim programa policijske akademije ni uspelo opraviti iz različnih razlogov - plašnosti, šibkosti, grizenja, slabe motorike in neposlušnosti.

Začetna cena vsega od psov znaša 200 juanov (približno 30 ameriških dolarjev), pri čemer se vsaka ponudba zviša za večkratnik 50 juanov (7,70 USD), dokler ne zmaga ponudnik, ki ponudi največ. Kupci bodo morali podpisati sporazum, da bodo upoštevali vladne predpise za pravilno vzrejo in oskrbo živali, so zapisali v izjavi policijske akademije in dodali, da je prepovedano preprodajati pse ali jih prenašati k drugemu lastniku.

Tovrstne dražbe psov so na Kitajskem precej pogoste in vselej naletijo na velik odziv javnosti.