Po dveh dneh premora bodo danes in jutri na evropskem prvenstvu v nogometu odigrali vse štiri tekme četrtfinala. Danes bosta tekmi Španija – Švica in Italija – Belgija, jutri pa Danska – Češka in Anglija – Ukrajina.

Španija – Švica, danes ob 18. uri v Sankt Peterburgu

Španci so veliki favoriti. Potem ko so imeli na prvih dveh tekmah težave z neučinkovitostjo, so na naslednjih dveh dosegli po pet golov, vendar Švica ni tako naivna, kot sta bili Slovaška in Hrvaška. Španija je očitno ujela tekmovalni ritem. Selektor Luis Enrique ostaja zvest načelu, da je velika posest žoge najboljša obramba, čeprav takšen pristop prinaša divje tekme. Španci so postali tako samozavestni, da jih sploh ne zanima, kdo je tekmec v četrtfinalu. »Izkupiček v četrtfinalu je odvisen od nas, ne pa od našega nasprotnika na drugi strani igrišča. Ni pomembno, ali je to Francija, Švica ali Ukrajina. Mi smo tukaj, da postanemo prvaki, zato moramo premagovati najboljše,« je povedal vratar Španije Unai Simon, ki je proti Hrvaški prejel najbolj smešen avtogol v zgodovini evropskih prvenstev, nato pa je z nekaj obrambami postal junak.

Švica je z izločitvijo prve favoritinje Francije poskrbela za največjo senzacijo letošnjega turnirja in dosegla zgodovinski uspeh s prvo uvrstitvijo v četrtfinale. Velika težava za Švicarje bo, ker zaradi rumenih kartonov nima pravice nastopa kapetan Xhaka, gonila sila igre na sredini igrišča. »Tekma s Francijo je bila ena najboljših predstav, odkar sem selektor. Podobno izvedbo bomo potrebovali tudi proti Španiji,« je bil jedrnat selektor Vladimir Petković, rojeni Sarajevčan, ki v Švici živi že 33 let (ima tudi državljanstvo), vmesna postaja na njegovi poti v deželo ur, bank in čokolade pa je bilo tudi polletno igranje za Koper v drugi jugoslovanski ligi.